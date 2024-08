Õiguskantsler politseijuhile: tõhustage järelevalvet kainenema toodud inimeste üle

Järelevalveks on otstarbekas rakendada videovalvet ja vahetut visuaalset jälgimist

Õiguskantslerile teadaolevalt on kõikides PPA kinnipidamiskohtade kainestuskambrites videovalve.

«Selleks et lühiajaliselt kasutatavates kainestuskambrites oleks see järelevalve tõhus, on otstarbekas rakendada kombineeritult videovalvet ja vahetut visuaalset jälgimist,» soovitas Madise. Samas tuletas ta meelde, et videovalve on pelgalt vajalik abivahend kainenema toimetatud ja/või muude ohusümptomitega kinni peetud inimeste jälgimisel.

«Olukorra muutumist saab märgata videopilti tähelepanelikult jälgiv töötaja, kes ei ole koormatud muude ülesannetega ja kellel on tööajal võimalik teha piisavalt puhkepause,» sõnas Madise. Ta tõi välja selle, et PPA kinnipidamiskohtades surnud inimesed olid üldjuhul videovalvega kambris, mida jälgis või pidi jälgima politseiametnik.

Teenistujate nappus halvendab järelevalvet kinni peetud inimeste üle. Õiguskantsler Ülle Madise

Õiguskantsler tõi välja, et PPA kinnipidamiskohtades on korrapidajal või muul teenistujal peale jälgimisülesande pidevalt ka muid kohustusi: alates regulaarsetest ringkäikudest kuni toidu jagamiseni. «Kõik need tegevused viivad tähelepanu mujale ja teevad kaamerapildi pideva jälgimise keeruliseks. Samuti võidakse arvutiekraanile kuvada korraga mitme kaamera pildid ja seetõttu on need väikeses formaadis,» analüüsis Madise.

Õiguskantsler viitas ka oma 2024. aastal vanglatele saadetud soovitusele, kus ta edastas, et kui jälgitavaid on väga palju, vähendab see ametnike tähelepanu, mistõttu ei pruugi nad õigel ajal ohuolukorda märgata.