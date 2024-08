SAATUSEAASTA 1944 Viimased sakslaste mobilisatsioonid 1944. aasta augustis

Kuna vabatahtlike värbamine Eesti SS-leegioni ebaõnnestus, siis juba 1943. aasta kevadel alustati Eestis kohustusliku tööteenistuse kattevarjus aastakäikude 1919–1923 varjatud mobilisatsiooniga. 1943. aasta novembris 1925. aastakäigu kutsealuste väkkevõtmisel sellisest «keerutamisest» loobuti, kuid kattevarjuks võib siiski lugeda seda, et mobilisatsiooni kuulutas 26. oktoobril 1943 välja Eesti Omavalitsuse juht Hjalmar Mäe, kellel selleks mingeid õiguslikke ja ametikohast tulenevaid volitusi polnud. Kuid see andis siiski teatud propagandistliku viigilehe, et mobilisatsioon on eestlaste endi välja kuulutatud ja läbi viidud. 10. detsembril 1943 laienes mobilisatsioon veel 1924. aastakäigu kutsealustele, kuid kelle väkkevõtmine lükkus edasi 1944. aasta veebruari.