Vähk on kaval ja lõpuni äraselgitamata haigus

Kõik Sirje sõbrad teadsid, et ta on minekul, et küsimus on üksnes ajas. Kuid isegi siis, kui ta juba kolmandal koroonakevadel lõplikult haiglas oli, vaatas ta kõrgest palatiaknast mööduvaid pilvi ja sai seal seda kõige viimast ravi, mida kutsutakse kannatusi leevendavaks ehk palliatiivseks, kinnitasime me sõnumites, et ilmtingimata veel näeme. See kogemus – esialgsete ebaselgete vaevuste kiire osutumine millekski fataalseks – vapustas mind, kuigi samas on vähile kellegi kaotanud ilmselt pea igaüks. Kuid palju on ka neid, kes võitlevad, ja osa võidavadki. Kui elu on piisavalt pikk, on vähki haigestumise tõenäosus umbes igal teisel.