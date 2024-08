On kesknädala varahommik ja kell on saanud pool neli. Eksperimendi alguseni on jäänud vaevu paar tundi ning tänane eesmärk on minna lendama kuumaõhupalliga. Tunnistan, et viimased paar ööpäeva on möödunud eeltöö rütmis ning kõikvõimalikud algoritmid söödavad mulle nüüd halastamatult ette kuumaõhupalliga lendamist. Millegipärast näen ainult lende, mida on saatnud viperused.