Olin valmis, et mind vahistatakse – nii väga tahtsin rongile jõuda

Ja enamasti on vähemalt Euroopas ühistransport arusaadavalt ja mugavalt korraldatud, nii et ole ainult naine, hüppa peale ja sõida!

Kevadel Lõuna-Prantsusmaal Nice’is ei pidanud ma isegi võimalikuks, et rongiga Monacosse ja Cannes’i ei läheks. Vaatasin veebist, et rongid sõidavad nii sageli, et midagi planeerida pole vaja, piisab rongijaama minekust ja kaua ei tule ühelgi juhul oodata. Ega me oodanudki, otsida aga saime mehemoodi.