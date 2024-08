Jana Toom kirjutas, et teda ajendas arupärimist tegema ansambel Untsakate liidri Margus Põldsepa intervjuu , kus muusik rääkis laulust «Vahvus», milles on sõnad: «Kõik tiblad mutta tampida ei ole meil probleem».

«Need sõnad kirjutas Aapo Ilves. See ilmus plaadil «24.02» ja selle eestvedajaks oli Kaitseliit. Mõte oli selles, et noored saaksid ajateenistuses laulda uusi sõdurilaule. Selleks kutsuti mõned heliloojad kokku ja laulud tõlgiti ka ukraina keelde,» rääkis Põldsepp intervjuus.

Jana Toom tõi välja, et nii Eesti õigekeelsussõnaraamatu kui ka Liisi Laineste uuringu järgi tähendab sõna «tibla» «venelast» ja sõna tähendus on halvustav.

Europarlamendi saadikul on Kaitseliidu ülemale kaks küsimust ja palve.

«Kuidas selgitate, et sellise sõnaga laulu ilmumist plaadil kiitis heaks Kaitseliit, kes muu seas on ka noorte kasvataja ning kelle ridades on ka venelasi? Kas sellised uued sõdurilaulud aitavad teie arvates kasvatada venelastes, eriti noortes, lugupidamist ja armastust Eesti vastu?» küsis Toom.