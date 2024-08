KRIISIKINDLUSE TUGEVDAMINE Oleg Gross: meil on võimekus kriisi ajal inimesed ära toita

Eesti Varude Keskus (EVK) kuulutas välja riigihanke, et leida esimesed 61 toidupoodi, mis varustatakse elektrigeneraatoritega. See on võti kriisiolukordade üle elamiseks.

«Lahendust on riigil vaja. Loogiline, et see leitakse nende seast, kes saavad seda pakkuda. Selleks on jaekaubandusketid,» tähendas Gross.