FOTO Politseinikud rammisid Põlvamaal põgeneda üritanud roolijoodiku auto teelt välja

Ühtlasi tuletab politsei meelde, et kui on ühine koosviibimine ja kui on ilminguid sellest, et keegi alkoholi tarvitanuna plaanib auto rooli taha istuda, sobivad tema takistamiseks kõik meetodid, kui nendega enese elu ja tervist ohtu ei panda. Võtke ära auto võtmed või pakkuge talle kainet juhti sihtkohta jõudmiseks. Kui aga enda jõud joobnud sõbrast üle ei käi või ta teid kuulata ei taha, siis andke kohe tema plaanidest politseile teada.