Eeloleval nädalal külastab Eesti sadamaid viis kruiisilaeva

Esmaspäeval jõuab esimesena kohale Helsingist saabuv Le Dumont d'Urville. Wallise ja Futuna lipu all seilav 131 meetri pikkune alus võtab juba varasel pärastlõunal kursi Stockholmile. Polaarekspeditsioonijahi omanäolisim ruum on veepiiri all asuv Blue Eye salong, kust avaneb vaade veealusele maailmale. Salongi ekraanidele toodavad pilti ka kolm veealust kaamerat. Lisaks püüavad laeva kiilu all olevad hüdrofonid veealuse maailma helisid ja seda kuni 5 miili kauguselt. Uuesti on võimalik Le Dumont d'Urville'i Tallinnas kohata 15. augustil.