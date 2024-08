Usuteadlane: Moskva patriarhaadile alluva kiriku pakutud lahendus on näiline

Professor rääkis, et positiivseks tuleb pidada, et dialoog MPEÕK ja siseministeeriumi vahel jätkub ja kirik näib aru saavat vajadusest muutusteks.

«Positiivne on seegi, et siseministeerium kinnitab taas, et kellegi usuvabadust Eesti riigis ei piirata ja kogukonnad saavad oma tegevust jätkata. Samas on oluline takistada Moskva mõjutustegevust, mis on Eesti riigi jaoks MPEÕK sidemete püsimise korral paratamatult jätkuvalt probleem,» lausus Rohtmets.