Sõrskõi sõnul aitavad lennukid F-16 hävitada rohkem vaenlasi

«F-16-d on Ukrainas. See tähendab, et hävitatud okupante on rohkem. Allatulistatud rakette ja lennukeid, mida Vene kurjategijad kasutavad Ukraina linnade ründamiseks, on rohkem,» sõnas kindral.

Sõrskõi tänas liitlasi selle otsuse eest.

«Eelkõige tähendab kaasaegsete lennukite efektiivne kasutamine Ukraina sõdurite elude päästmist,» märkis ülemjuhataja.

«Tänan presidenti, kaitseministrit ja kõiki, kes töötasid 24/7 selle nimel, et F-16-d saaksid meie taevasse ilmuda. See on veel üks oluline samm meie võidu suunas,» lisas Sõrskõi.

President Volodõmõr Zelenskõi kinnitas varem päeval, et Ukraina sai esimese partii USA päritolu hävituslennukeid F-16.

«Me kuulsime tihti sõna võimatu. Nüüd on see reaalsus. Reaalsus meie taevas. F-16-d on Ukrainas,» ütles president.

Briti väljaanne The Economist teatas enne seda, et Ukraina on saanud kätte esimesed kümme F-16 hävitajat.