FOTOD Lasnamäel torgati massiliselt autorehve läbi

Pühapäeva hommikul kella 7 paiku kuulis Muhu tänava elanik Inna õuest imelikku heli. «Alguses arvasin, et puulehti puhutakse puhuriga, aga siis mõtlesin, et mis lehti suvel puhutakse. Vaatasin aknast välja ja nägin, et keegi üritab elektripumbaga autol rehve täis pumbata,» rääkis Inna Rus.Postimehele.