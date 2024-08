Pääsküla rabas on loodust nii palju, et võtab linnavurlel hinge kinni, kuid paraku ei pääse seda luksust igale poole kuiva jalaga nautima. Nimelt on veetase mitmes kohas nii kõrge, et rabas olevad kruusateed, aga ka loodusesõprade jaoks ehitatud laudteed ning sillad on vee all. Kraavi tänavalt rappa viiva tee kõrval on infotahvel loodusradade skeemiga. Sellele on hiljem lisatud silt, millel on kummiku pilt ning hoiatus, et teed ja sillad võivad kohati vee all olla.