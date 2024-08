Kas Vjatško ja Meelis ikka sobivad, küsib Tartu endine volinik

Ettevõtja ja endine Tartu linnavolikogu liige Elmut Paavel on nüüd sõnastanud avaliku küsimuse Tartu linnavolikogule ja Tartu linnavalitsusele. Ta küsib nii: «Kas käesoleval ajal on õige eksponeerida Tartu linna avalikus ruumis mälestusmärki «Vürst Vjatško ja Meelis», mis on käesolevasse asukohta asetatud seoses Eesti ja Vene riigi ühinemise 250. aasta tähistamiseks. Võib-olla saaks selle paigaldada kuskile muuseumi territooriumile. Tegelikult oli see läbinisti kommunismi ideoloogia mälestusmärk.»