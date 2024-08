Kuu aega lekkinud masuudimahuti seadis ohtu meriforelli kudemisjõe

Looduskaitsja leiab, et keskkonnaamet on suhtunud toimunusse liiga ükskõikselt, ametniku sõnutsi pole probleem ajakriitiline.

Unukse mõisa ja Viru-Nigula omaaegse õlletehase tootmishoonete juures haiseb masuudi järele nii hullusti, et tahab jalust niita. Juba kuu aja eest tundsid kohalikud õue minnes vänget kütusehaisu. Ajahambast puretud hoonete juures on metsik, aga ilus loodus ja nii käib seal jalutamas omajagu inimesi. Üks neist saatiski kohalikele sõna ja olukorda vaatama minnes tabas neid tõehetk: mahajäetud tehasehoone katlamaja tarbeks olnud kahest masuudimahutist üks on lekkima hakanud. Asi oli tõsine.