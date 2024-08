Pruunsild ja Humal astusid täna kohtu ette

Sellest, et Tartu linn loobuks endise ERMi hoone ostmisest, oli huvitatud Pruunsild, kes soovis, et selle kinnistu saaks endale üliõpilaskorporatsioon, millesse ta ka ise kuulub. Süüdistuse kohaselt asus Pruunsild seejärel Humalat survestama, et ta veenaks Tartu Linnavalitsuse liikmeid võimalikult kiiresti kinnistu ostmisest loobuma. 2023. aasta jaanuaris loobus Tartu linn kinnistu omandamisest ning sama aasta kevadel korraldas RKAS uue enampakkumise, mille võitis Pruunsillaga seotud üliõpilaskorporatsioon.

Süüdistuse järgi on Humal ja Pruunsild pikaajalised sõbrad, kes on lisaks omavahel ka majanduslikult seotud. Kohtueelses menetluses kogutud tõendid viitavad, et Pruunsild on tasunud Isamaa erakonda kuuluva Humala 2021. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimiskampaania kulusid. Samuti seob neid süüdistuse kohaselt majanduslikult asjaolu, et erakonna suurrahastajana on Pruunsillal erakonnas suur mõju ning võimalus mõjutada erakonna liikmete poliitilist käekäiku, sh erinevatel ametikohtadel töötamist.