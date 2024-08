Toompead ja all-linna ühendav Patkuli trepp on taas avatud

Ehitus jõudis lõpule täna, jäänud on vaid väiksed kohendustööd. «Oli plaanis, et trepp saab valmis alles septembri alguseks, aga tööga jõuti graafikust ette ning juba pea kuu oodatust varem õnnestub all-linn Balti jaama poolsest küljest taas mugavalt Toompeaga ühendada. Samuti tähendab ühe ehitusobjekti sulgumine vähem visuaalset müra kohas, mis on nii popp vaatamisväärsus kui ka mõnus ajaveetmise paik,» rääkis kesklinna vanem Sander Andla.