Uus trend: rannavalvuritele annavad tööd nudistid

«Positiivne on see, et juulis langes avaliku korra rikkumiste arv juuniga võrreldes üle 60 protsenti ehk juunis oli rikkumisi 3517. Vähenemist täheldati joobes isikute ja vales kohas kalastajate puhul, samas kasvas erinevate huligaansuste arv. Uue trendina fikseeriti kümme juhtumit, kus rannavalvurid pidid sekkuma nudistide tegevusse, eelkõige Pirita ja Anne kanali rannad,» märkis G4S.