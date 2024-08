Paljassaares sõitis kaubik kõnniteel jalakäijale otsa

Põhja prefektuuri liiklussüütegude menetlusgrupi juht Jelena Mirošnitšenko sõnas Postimehele saadetud vastuses, et politseisse teatati eile õhtul kell 18.20, et Paljassaares sõitis mööda kõnniteed kaubik, mis sõitis otsa ka seda takistada üritanud jalakäijale. «Politsei on jalakäijaga suhelnud ning õnneks ta viga ei saanud. Küll aga on selline käitumine autojuhi poolt kahtlemata lubamatu ning juhtumi täpsemate asjaolude uurimiseks alustame menetluse,» sõnas ta.