Jürgen Ligi Tallinna linnavõimust: rehepapid tulid riigile ta oma rahaga kosja

Minister leiab, et haiglavõrgu ümberkorraldamine on loogiline, ent betoon ei ole meditsiini prioriteet. «See oli teada juba siis, kui Keskerakonna linnavalitsus ja nende osalusega koalitsioonid endale Euroopa taasterahastu lõviosa kombineerisid. Seda ütles ka Euroopa komisjon ja heitis ette, et see tükk on taastrahastu mõõtmes ka ebaproportsionaalselt suur. Kui Eestil koroonas kardetust paremini läks ja me majandus kiiresti taastus, ostutus taasterahastu meie jaoks tubli paarsada miljonit väiksemaks. Oli ainult loogiline, et ebaloomulikult suur ja vähem põhjendatud tükk sinna seepeale sisse ei mahtunudki. Pole reaalne, et eelarvekriisis riik nüüd oma maksurahast asenduse leiab ja on täiesti ebamõistlik 850-miljoniline Eesti suurim ehitis käivitada ilma rahalise plaanita. Seda väljakuulutatud 18-miljoniline projekteerimishange paraku tähendab,» selgitas Ligi.