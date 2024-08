Kindlustaja: suurimad tulekahjude süüdlased on kodumasinad

Kui majas või korteris on vana elektrijuhtmestik, siis tuleks igasuguse kodutehnika kasutamisel äärmisel ettevaatlik olla ning iga kasutuskorra järel veekeetja, röster, laadija ja muud seadmed kohe seinast välja võtta. Üldiselt peaks iga inimene veenduma, et tema kodu elektrisüsteem on korras ning mitte üle koormatud.

Kindlustaja sõnul ei osata ohtu näha ka laadijates, mis päris paljudel inimestel on pidevalt seinas, et siis vajadusel juhe mugavalt vaid telefoniga ühendada. Turvalisuse huvides tuleks laadija pärast laadimist alati vooluvõrgust eemaldada.

«Olgu tulekahju põhjus milline tahes, ikka ja jälle jõuame suitsu- ja vingugaasi anduri olemasoluni. Hoiatavad abimehed tagavad selle, et õnnetust saab hiljem õnnelikuks nimetada. Näeme, et tänu toimivatele anduritele kiirelt avastatud kahjude suurused jäävad 5000 euro piiresse. Kui aga andurid on vanad, ei tööta või neid pole üldse, on tagajärjed päris kurvad ning teada on ka selline juhtum, kus külmiku juhtmetest alguse saanud tule roaks langes terve kodu,» tuletas Gilden meelde toimiva suitsuanduri tähtsust.