FOTOD Sillamäe julmad valikud: kas upuvad aiamaad või keskus ja promenaad

Tugevate vihmasadude tõttu jäid Sillamäel vee alla eramud ja aiad. Linnas on kolm tammi, kuid need tekitasid vett üle ajava küna efekti. Inimesed pole kindlad, kas süüdistada üksnes loodusjõude või jätsid ka linn ja kohalik veevärk üleujutuse vältimiseks midagi olulist tegemata. Rus.Postimees sai teada, et tegemist oli karmi valikuga – kas upuvad aiad või linn.