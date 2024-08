«Eestis nagu ka teistes «arenenud demokraatlikes» Balti riikides, jätkatakse süstemaatiliselt repressioone eriarvamuste mahasurumiseks. Sisuliselt on seal alternatiivsete seisukohtade tekkimise võimalus viidud miinimumini. Järjekordne fabritseeritud süüdistus Eesti ajakirjaniku Svetlana Burceva vastu näitab selgelt vigast ja absoluutselt vastuvõetamatut Tallinna poliitikat, kus ollakse valmis minema igasugusele väljamõeldisele, et panna oma oponendid paika ja hirmutada kõiki kahtlejaid,» rääkis Zahharova.

Zahharova hinnangul on tegemist väga tõsiste süüdistustega, millel on vaid üks eesmärk – karistada Burcevat tema professionaalse tegevuse eest ja selle eest, ta ei allu kohalikule mainstream'ile ja julgeb väljendada teistsugust seisukohta, mis pole võimudele vastuvõetav. «Olla Eestis sõltumatu ajakirjanik või lihtsalt terve mõistusega inimene on reaalne oht elule,» deklareeris Venemaa välisministeeriumi esindaja.