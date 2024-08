GALERII Iraagis vahetus Eesti kaitseväe üksus

«Vaatamata sellele, et teie töö ei pruugi alati olla rambivalguses, siis teadke, et teie panus on kriitilise tähtsusega. Toestusüksuse tähtsust kiputakse pahatihti ära unustama. Põhjendus on tegelikult suhteliselt lihtne: kui kõik vajalik on olemas, olmetingimused justkui iseenesest lähevad paremaks, relvad saavad töökorda kui võluväel, kõik vajalikud koostööpartnerid tulevad kutse peale kohale, side ja internet töötavad ning kaubad liiguvad – siis on ju hästi,» ütles vastutuse üleandmise tseremoonial Eesti kontingendivanema ülesannetes kaptenmajor Sigrid Aas.