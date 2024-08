SAATUSEAASTA 1944 Rahvuskomitee deklaratsioon «Eesti rahvale!» ja «Korraldus nr. 1»

Arvatavasti EVRi 30. juuli koosolekul otsustati kaks eelnimetatud välisdelegatsioonis koostatud programmilist dokumenti avalikuks teha. Siinkohal tuleb rõhutada, et päris üksmeelel EVRi liikmed ei olnud, ja peamine vastuolu oli võimalik koostöö Saksa okupatsioonivõimudega. Kui välisliikmed suhtusid sellesse kohati kategoorilise eitusega, siis Eestis hinnati tegelikku olukorda mõnevõrra realistlikumalt. Samal ajal käisid verised lahingud Narva rindel Sinimägedes ja kõik viitas sellele, et peagi jõuab lahingutegevus ka Lõuna-Eestisse ning taktikalisele koostööle Saksa okupatsioonivõimudega alternatiivi ei nähtud.

Uues redaktsioonis 1. augusti dateeringuga deklaratsioon «Eesti rahvale!» annab teada EVRi asutamisest, mille ülesandeks on riikliku võimu teostamine kuni põhiseaduslike organite sisseseadmiseni Eestis, eriti aga Eesti riigi ja rahva kaitse organiseerimine. «Korralduses nr. 1» anti teada, et EVR on kõrgema riigivõimu kandja kuni põhiseaduslike organite tegevusse astumiseni. Ühtlasi sõnastati viies punktis EVRi roll, korraldamaks Eesti rahva võitlust riikliku iseseisvuse ning kodanike õiguste ja vabaduste kaitseks. Olulisem nendest ehk see, et eesti rahvast kutsuti üles toetama Eesti sõdurite võitlust rindel ja keelati kategooriliselt mobilisatsioonist kõrvalehoidmine. Hoiatati nii nõukogude kui ka natsionaalsotsialistliku propaganda ja maailmavaate eest ning juhinduda tuli üksnes «Eesti maa ja rahva huvidest». Lisaks kutsuti rahvast üles mitte abistama okupatsioonivõime rahvuslaste ja nende omaste tagakiusamisel.