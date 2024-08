Hääled peaksid selleks koos olema ning isamaalasest vallavolikogu esimees Erik Sandla kinnitab, et vallas on tõepoolest võimupööret oodata, sest etteheiteid oravatele jagub. «Mitmed kavandatud infrastruktuuri asjad venivad. Oleme tahtnud Meriküla ja Muraste vahelisele ühendusteele treppi ehitada. See on kogu aeg edasi lükkunud. Rahvas on ka paljude muude asjade suhtes rahulolematu ja küsib, miks asjad ei edene,» rääkis Sandla.