WSJ: Ukraina armee üllatas Venemaad piiri ületamisega

Väljaanne kirjutas, et Venemaa piiri lähedal asuvad külad evakueeriti, kui sajad Ukraina sõdurid tungisid kiiresti liikuvate soomukitega edasi.

Venemaa on saatnud Ukraina üksuste vastu armee- ja piirivalveüksusi ja sõjalennukeid. Kolmapäeval väitis Venemaa, et on Ukraina väed peatanud.

Vene sõjaväele lähedased Vene sõjaväeblogijad teatasid samal ajal, et Ukraina on vallutanud mitu küla ja kahes suunas mitu kilomeetrit edasi liikunud.

Ukraina ametnikel ei olnud kommentaare, kuid analüütikud ütlesid, et seekordne sissetung näis olevat tõsisem, kui varasemad piiriülesed rünnakud teistesse piirkondadesse, mille korraldasid kergelt relvastatud üksused, mis mõne päeva pärast taganesid.

"Ilmselt on tegemist millegi täiesti uuega. See on täiemahuline armeeoperatsioon," ütles Moskva mõttekoja CAST juhataja Ruslan Puhhov.

Wall Street Journal kirjutas, et rünnaku eesmärk ei olnud koheselt selge, kuid operatsiooni kiirus ja üllatusmoment näib olevat Vene vägesid ootamatult tabanud. Ukraina võib loota, et Venemaa suunab väed Ida-Ukraina rindelt kõrvale, millega leeveneb surve sealsete Ukraina vägedele.

Valge Maja teatas kolmapäeval, et võtab ühendust USA liitlase Ukrainaga, et saada lisateavet Kiievi viimaste kuude tõsiseima piiriülese sissetungi eesmärkide kohta.

"Me pöördume Ukraina sõjaväe poole, et nende eesmärkide kohta rohkem teada saada," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ajakirjanikele, kui temalt küsiti operatsiooni kohta, mis on kaasa toonud tuhandete tsiviilisikute evakueerimise.

Ukraina ei hoiatanud Ühendriike kavatsuse kohta viia läbi sõjaline operatsioon Kurski oblastis, kuid selles pole midagi ebatavalist, teatas samal ajal USA välisministeeriumi eestkõneleja Matthew Miller, kelle sõnu vahendasid meediakanalid UNIAN ja Ameerika Hääl.

"Pole ebatavaline, et Ukraina ei ütle räägi meile oma täpsest taktikast enne selle rakendamist. See on sõda, mida nad peavad. Abistame neid varustuse ja nõuannetega," seletas Miller.

Miller kinnitas samas, et USA poliitika Ameerika relvade kasutamisel Venemaa territooriumi ründamiseks pole muutunud, kuid Ukraina praegune tegevus ei ole tema sõnul vastuolus Washingtoni poliitikaga.