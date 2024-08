ISW: Šoigu on Venemaa edusammudega tugevasti liialdanud

Šoigu teatas 6. augustil, et Vene väed on hõivanud 420 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi alates 2024. aasta 14. juunist, mil Venemaa president Vladimir Putin visandas oma kompromissitud nõudmised Ukraina kapitulatsiooniks rahuläbirääkimiste eeldusena Ukrainas.

"ISW on täheldanud tõendeid, mis kinnitavad, et Vene väed on alates 14. juunist hõivanud ligikaudu 290 ruutkilomeetrit," seisis raportis.