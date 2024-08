Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid kanti äriregistrisse

«Riigis toimuv ei tohiks külmaks jätta ühtegi kaasmaalast,» kommenteeris erakonna aseesimees Silver Kuusik. «See tung, mis on toonud nii palju inimesi uue erakonnaga liituma, tõestab, et meie järele on poliitmaastikul vajadus olemas ja me suudame pakkuda tõsiseltvõetavat alternatiivi.»