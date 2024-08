TLT ostab mitukümmend akutrolli

Uudsete akutrollide kasutuselevõtt on suur ja oluline samm linnaliikluse kaasajastamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks. «Hanke raames soetame 40 uut ja moodsa tehnoloogiaga akutrolli, mis on võimelised liikuma autonoomselt akude peal kuni 20 km. See on piisav, et läbida vajadusel teekond kesklinnas kontaktvõrguta. Ühtlasi uuendatakse kogu trolliliiklust toetav taristu koos alajaamadega,» selgitas TLT juhatuse liige Kaido Padar.

«Uue põlvkonnad trollibussid on oluline kvaliteedihüpe linnatranspordis. Akude olemasolu võimaldab meil jätta kõige kallimad osad infrastruktuurist ehitamata ehk kesklinna pöörangud saavad trollid läbida akude pealt. See annab meile ka oluliselt rohkem tulevikukindlust, sest saame palju lihtsamalt liinivõrku vastavalt muuta – kasvõi teetöödega arvestamiseks. Samuti koormavad nad infrastruktuuri vähem, sest kaaluvad vähem ega vaja nii võimsaid alajaamu laadimiseks,» lisas abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Akutroll pealinnas ei ole Padari sõnul midagi seninägematut. «Kaks akutrolli on meie tänavatel juba praegu liikvel, millele lisasime aastate eest katseprojekti korras akud ning need saavad teatud kilometraaži ulatuses sarvevabalt sõita. Mujal maailmas on see täiesti tavapärane nähtus ja nõnda toimub trolliliiklus ka tänavatel, kuhu ei ole võimalik kontaktliini tehnilistel põhjustel rajada. Uus veerem saab tulevikus olema samasuguse põhimõttega,» selgitas Padar.

Küll on akutrolli erinevus tänaseks juba pealinna tänavatel reisijaid teenindavate elektribussidega laadimises - kui elektribussi tuleb laadima tuua selleks ette nähtud kohta, siis akutrolli on võimalik laadida sõidu ajal. Seetõttu on uutel akutrollidel alles ka sarved.

Esimesed uued akutrollid peaksid jõudma Tallinna tänavatele eeldatavalt 2025. aasta III või IV kvartalis. Vahepealsel ajal, alates 1. novembrist 2024 jäävad pealinlasi teenindama ajutiselt senistel trolliliinide marsruutidel uute akutrollide saabumiseni bussid.

TLT bussipargis on kokku 557 bussi, millega teenindatakse pealinnas 73 bussiliini, sh 6 ööbussiliini. Keskmiselt tehakse päevas ühistranspordiga 360 tuhat sõitu. Tööpäevade tippajal teenindab sõitjaid 441 bussi, 44 trammi ja 32 trolli. Koos trammi- ja trolliliinidega teenindab ettevõte aastas rohkem kui 130 miljonit sõitjat.

Trollibusside hankimise projekti kogumaksumus on ca 52 000 000 eurot, mille eraldab Tallinna linn.