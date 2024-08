FOTOD Täielik tollikontroll tõi Narva piiripunkti üüratu järjekorra

Valitsuse 4. juuli otsuse põhjal hakkab maksu- ja tolliamet (MTA) alates 8. augustist põhjalikumalt kontrollima Vene Föderatsiooni liikuvaid inimesi ja nende veetavat kaupa Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktis. See on sujuv ettevalmistus uuele korrale üleminekuks.

Igasuguse sõjapidamiseks kasutatava kauba viimine Vene Föderatsiooni on tolli eriti range tähelepanu all. MTA tollikontrolli osakonna juhataja Voldemar Linno ütles, et tänasest alanud täielik tollikontroll on ajamahukas ning võib vähendada piiri läbilaskevõimet poole võrra.