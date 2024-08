EL kutsus Mehhikot üles Putini vahistamisele

Kõneisik lisas, et Mehhiko osales juunis Šveitsis toimunud rahutippkohtumisel, kus oli üksmeel, et Venemaa peab lõpetama sõja Ukraina vastu.

Samas tõdes Stano, et Mehhikol, nagu ka kõigil teistel riikidel, on õigus arendada oma rahvusvahelisi suhteid vastavalt enda huvidele.

Sheinbaumi välisministriks kutsutud Juan Ramón de la Fuente selgitas, et standardprotokoll on kutsuda inauguratsioonile kõigi nende riikide juhid, kellega on Mehhikol diplomaatilised suhted ning nende hulgas on nii Venemaa kui ka Ukraina.