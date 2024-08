Venezuela tõkestab kümneks päevaks sotsiaalmeediaplatvormi X

Brasiilia, Colombia ja Mehhiko valitsused nõudsid samal ajal, et Venezuela keskvalimiskomisjon avaldaks eelmisel kuul toimunud vaidlustatud valimiste tulemused.

Ühisavalduses teatati, et kuigi kõik kolm riiki võtsid teadmiseks ülemkohtu kontrolliprotsessi, mille president Maduro algatas oma võidu kinnitamiseks, siis lähtuvad nad eeldusest, et komisjon on seaduslikult volitatud organ valimistulemuste läbipaistvalt avalikustamiseks.