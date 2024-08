VIDEO Kaitseväe luurekeskus: olukorral Kurskis võivad olla suured tagajärjed Venemaa sisemisele dünaamikale

Kui tõenäoline on see võimalus, et Ukraina võtab Kurski nagu pantvangi, et saaks seda kasutada vahetuskaubana mõne oma piirkonna tagasisaamiseks? «Siin ma ilmselt ei saa luurajana ja kaitseväelasena kommenteerida. Inimesena ma väga loodan, et tuleb poliitiline võimalus. Loomulikult tahaks, et see tooks sõja lõpu lähemale,» vastas Kesselmann.

Võimalike rahutuste kohta Venemaal ütles Kesselmann, et iga riik on oma valitsejat väärt. «Venemaa Föderatsioonis on tekkinud aastate jooksul selline olukord, kus rahvastik on olnud passiivne oma võimu ohjamises. See terav osa elanikkonnast, kes tahab muuta olukorda, on kas maha surutud, riigist välja surutud või suisa tapetud. Me tahame, et Vene rahvas saaks aru, et see, mis toimub, ei ole normaalne. Praegu oleme 898. sõjapäevas ja see on juba meile muutunud nagu teatavaks rutiiniks – see ei ole okei,» lausus Kesselmann.