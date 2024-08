FOTOD Üllatused ei lõpe: maa-alusest Narvast avastati veel üks salakäik

Tähelepanelik narvalane rääkis Ilja Davõdovile, et Vestervalli 11 lähedal on maa-alune käik, kuid pole teada, kuhu see viib.

«Ilja rääkis mulle sellest, töötasin natuke plaanidega ja sain aru, et just seal on Fama bastioni vasak tiib. Sai selgeks, et see käik võib olla seotud bastioni sissepääsuga või on tegemist läbikäiguga,» ütles Linnik portaalile Rus.Postimees. Ta selgitas, et niisugusest läbi rinnatise viivast võlvitud käigust pääseb alla madalamasse tiiba.