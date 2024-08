Muinsuskaitseamet ei nõustu Linnamäe paisjärve tühjakslaskmisega

Kultuuriväärtuslike paisude vs loodusväärtuste, st kalade elutingimuste parandamine on olnud pikaaegne erinevate väärtuste ja huvide põrkumine, millega muinsuskaitseametil ja keskkonnaametil on tulnud tegeleda. Muinsuskaitseamet on leidnud väga paljude paisude puhul mälestise seisundit muutes kompromisslahendused loodusväärtuste kasuks: 17-st kalajõel asuvast kultuuriväärtuslikust paisust on 14 juures loodud läbipääs kaladele. Järel on vaid kolm viimast ja tõeliselt haruldast hüdroelektrijaama paisu, mis töötavad oma algupärases funktsioonis. Kuna nende väärtus on väga suur, on muinsuskaitseameti hinnangul ainuõige teha seekord kompromiss kultuuriväärtuse kasuks. Samale seisukohale jõudis ka valitsus oma 2022. aasta otsuses.