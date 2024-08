Jälle kiusatakse autojuhte? Paldiski maanteele rajatakse ajutine rattatee

Loodav kahesuunaline pop-up rattatee on eraldatud nii kõnni- kui sõiduteest ja tulevikus asendatakse see Paldiski maantee rekonstrueerimise käigus püsiva lahendusega. Hipodroomi arendusega Paldiski maanteele kavandatud jalgrattatee ühendub praegu rajatava rattateega.

Pealinna transpordivaldkonda juhtiv abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) märkis, et keskne eesmärk on tagada kõigile liiklejatele turvaline ja mugav liikumiskeskkond. «Tallinnas peame arvestama, et linn oleks mugav ja ohutu nii autojuhtidele, jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Kui sõidukitel, ratturitel ja jalakäijatel on võimalik liikuda eraldi koridorides, suureneb liiklusohutus märkimisväärselt. Meie eesmärk on tagada, et jalgrattateed ei oleks mitte ainult ohutud, vaid ka loogiliselt ühendatud teiste linnaosade ja liikumisteedega,» rõhutas Järvan.

Keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) sõnul on Paldiski maantee rattatee oluline samm Tallinnas liikumisvõimaluste arendamisel ning liiklusummikute vähendamisel. «Me ühendame Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosad Kesklinnaga ning loome tervikliku rattateede võrgu Tehnika tänava ja Toompuiesteega,» ütles Pere. «Rattaliikluse kasvuga vähenevad linnas liiklusummikud, kuna Tallinn loob ohutu taristuga võimaluse lastel iseseisvalt ja tervislikult liigelda jalgrattaga kodu, kooli ja trennide vahet,» lisas Pere.

Projekti on vastavuses Tallinna jalgrattastrateegiaga, et pakkuda ohutut ja mugavat liikumisvõimalust jalgratturitele, kes praegu kasutavad kas kõnniteed või sõiduteed. Aastaringseks kasutamiseks mõeldud kahesuunaline rattatee on kavandatud olemasolevasse sõiduteeruumi ning see eraldatakse mootorsõidukite liiklusest pollarite ja muude tõkestusvahenditega.

Mooni tänavast alates on jalgrattatee sõiduteel ning bussirada nihkub ühe sõiduraja võrra edasi. Alates Tulika tänavast kaob üks tavaline sõidurada, kuid säilib kaks rada, millest üks on mõeldud ühissõidukitele. Ühissõidukipeatuste asukohti korrigeeritakse ja need rajatakse eraldi platvormidele. Toompuiestee ja Paldiski maantee ristmikul laiendatakse kõnniteed ning muudetakse ülekäiguraja asukohta, et jalakäijate teeületus oleks turvalisem.

Tööde kestus sõltub ilmastikuoludest, kuid suurem osa plaanitakse valmis saada kooliaasta alguseks. Pollarite paigaldamine ja värvimine lõpetatakse septembris.