Sünoptik hoiatab: nädalavahetusel võib taas oodata suuri vihmasadusid ja üleujutusi

Kiitsak juhtis tähelepanu, et rünksajupilvede vööndid, mis laupäeval ja pühapäeval ebapüsivas õhumassis tekivad, võivad tundide viisi mööda kindlat trajektoori läänest ida kuni kagu suunas kulgeda, põhjustades samaaegselt tugevat vihmasadu ja äikest.

Ta lisas, et sekka võib tulla ka rahet. «Rahe tekkeks on seekord tingimused paremad. Situatsioonis, kus käib konvektsiooni mõjul pidev uute pilvede areng ja sajab kõvasti vihma, suureneb ka lokaalsete üleujutuste oht.»

«Mudelite peal on kõik väga kirju. Raske on öelda, milliste linnade või külade kohale niisugused konvektiivsed sajuvööndid täpselt satuvad, aga tugeva saju võimalusega tasub arvestada!» rõhutas Kiitsak.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus on ka reede kohta andnud esimese taseme hoiatuse, prognoosides, et pärastlõunal sajab mitmel pool äikesevihma, tõenäosus on suurem Kesk- ja Lõuna-Eestis.