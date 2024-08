INIMESTEST AEGAMÖÖDA Kseniia. Elurõõmu otsimise aeg

See pidi olema 2022. aasta lõpp. Aeg enne jõule. Olin teel tagasi Ukrainast, Hersonist. Kõjivis istusin bussi peale teadmises, et järgmised kolmkümmend neli tundi tuleb kõveras kitsal istmel kügeleda. Ühe asjaga oli seal hästi. Kui mõnel teisel bussireisil Ukrainast koju otsustasid juhid tualeti lukku keerata, et pärast vähem kasimist oleks, siis sellel korral oli uks lahti. Kohviautomaat oli ka. Piiril meid pikalt ei peedistatud. Kõike oli kogu raha eest, aga mitte sendi võrragi rohkem.

Kseniia naeratab, aga ta silmad on kurvad. Ma olen väga pikalt enda eest varjanud, et ei suuda elust täielikult rõõmu tunda, ütleb ta. Hinges on tühjus, mida olen püüdnud eitada, mille eest olen püüdnud põgeneda. Ikka saab ta mu kätte. Mul ei ole turvatunnet. On see kodu kaotamise tagajärg, küsin Kseniialt. Jah. Aga selle taga on veel palju asju. Me läheme oma kohtumisel sinna, kust kõik pärit oleme.