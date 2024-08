Aastas läheb kaduma tuhandeid eestimaalasi – paljud neist teevad seda omal tahtel

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saab iga päev keskmiselt kümme teavitust kaduma läinud inimeste kohta. Enamik neist leitakse kiirelt üles, osa neist on omal tahtel kadunud inimesed. Paraku kuluvad nende otsimisele PPA ressursid ja ka lähedaste hingevalu.

Lõuna prefektuuri operatiivteabetalituse juhi Ottomar Virki sõnul on selliste kadumiste taga väga elulised põhjused. «Kadumised üldse on tihti seotud sotsiaalsete probleemidega. Selliste juhtumite puhul on inimsuhted tihti probleem number üks,» sõnas Virk. Vahel ajendab sassis suhetega inimesi kaduma kättemaksuhimu, väsimus suhetest või teatav hirm eesootava ees.