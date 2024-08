Irja Lutsar: enne kui neile küsimustele vastatud pole ei saa ka uue haigla planeerimist jätkata

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Irja lutsar (Eesti 200) meenutas, et Tallinna haiglahooned on kõik ehitatud eelmisel sajandil, mistõttu pole kahtlustki, et taristu vajab uuendamist. Enne aga kui uue haigla planeerimisega edasi minna tuleks esmalt korrastada Tallinna meditsiinisüsteem. Näiteks Tartus toodi eraldiseisvad haiglad esmalt ühtse juhtimise alla ning alles seejärel hakati etapiviisiliselt nende taristut uuendama.