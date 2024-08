RMK läks maausuliste pühapaiga «korrastamisega» hoogu ja palus vabandust

«Pühajärve matkaraja ümbruses algavad maastikuhooldustööd, et inimesed saaks nautida vaadet järvele,» teatas RMK juuli lõpus Otepää valla vahendusel sotsiaalmeedias niitmisest ja raiumisest Armuallika juures. «Tööde ala asub Otepää looduspargis, osaliselt veekaitsevööndis, keskkonnaametilt on kooskõlastus olemas.»

«Kas nende tööde kohta mingi täpsem plaan on olemas? Võsa on väga laia tähendusega viimasel ajal... Kas vaate avardamise nimel on lubatud ka üksikuid suuremaid puid eemaldada? Kas Armuallika lähiümbruse laudtee uuendamine on hoolikalt läbi mõeldud? Praegune lahendus sisuliselt tapab allika väe, esiplaanil on puit ja kruvid, mitte allikas,» avaldas selle peale muret loodusfotograaf Arne Ader.