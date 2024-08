Zelenskõi sõnul võib kaugrünnakute piirangute kaotamine päästa tuhandeid elusid

«Eksperdid dokumenteerivad iga Venemaa raketilöögi ja teavad täpselt, millisest Venemaa piirkonnast see välja lasti. Seega päästaks stardipaikadele suunatud kauglöökide piirangute kaotamine tuhandeid inimelusid,» seletas Zelenskõi.

President tõi välja, et Ukraina väed tulistasid laupäeva õhtul alla enam kui 50 drooni ja Venemaa saatis Voroneži piirkonnast välja ka neli ballistilist raketti.

«Dokumenteerime kõik asukohad, kust Vene armee ründab, mille seas Belgorodi oblast, Kurski oblast ja muud piirkonnad. Ainuüksi selle suve algusest on Kurski oblasti piirkondadest meie Sumõ oblastile tehtud ligi 2000 rünnakut. Suurtükivägi, miinipildujad ja droonid. Me dokumenteerime ka iga raketilöögi,» rääkis riigipea.

President märkis, et üks eile õhtul Kiievi piirkonda tabanud Põhja-Korea rakett tappis kaks inimest ehk isa ja nelja-aastase poja. Vigastada sai veel kolm inimest.

«Meie eksperdid on täpselt kindlaks teinud raketi tüübi ja me teame täpselt Venemaa territooriumi piirkonda, kust see välja lasti,» jätkas Zelenskõi.