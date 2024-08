Venezuela opositsioon kutsus üles üleriigilistele meeleavaldustele

«Sel laupäeval ehk 17. augustil läheme Venezuelas ja maailmas tänavatele ning hüüame koos, et maailm toetaks meie võitu valimistel ning tunnistaks tõde ja rahva suveräänsust,» ütles opositsiooniliider María Corina Machado sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Opositsioonikandidaat Edmundo González Urrutia ütles eraldi: «Meie võitsime valimistel, Venezuela võitis. Näeme 17. kuupäeval.»

Mõlemad opositsioonijuhid on end varjanud üle nädala ja Machado ütles hiljuti, et kardab oma elu pärast, kuna väidetavalt on mitu Venezuela opositsioonipoliitikut ilma hoiatuseta minema viidud.

González Urrutia nõudis laupäeval president Madurolt vägivalla ja tagakiusamise lõpetamist.

Mõni tund varem oli ülemkohtu esimees teatanud, et otsus, mille kohus vaidlusaluste 28. juuli presidendivalimiste kohta langetab, on lõplik.

«Kohus jätkab 5. augustil 2024 alustatud hindamist eesmärgiga teha lõplik otsus... Selle otsused on lõplikud ja siduvad,» ütles Carylsia Rodriguez.

Enamik vaatlejaid ütleb, et ülemkohus on lojaalne Maduro valitsusele, kes on kuulutanud tema nappi võitu valimistel. Opositsiooniliidrid väidavad aga, et ülekaalukas võitja oli hoopis nende kandidaat González Urrutia.

Opositsioonikandidaat postitas laupäeval sotsiaalmeedias video, milles nõudis Madurolt poliitilist väljendusvabadust.

«Palun teil kogu rahva nimel teha lõpp vägivallale ja tagakiusamisele ning vabastada viivitamatult põhjendamatult vahistatud kaasmaalased,» ütles González Urrutia.

Opositsioon on käivitanud veebisaidi, kus on koopiad 84 protsendist antud häältest, mis näitavad nende kandidaadi González Urrutia selget võitu. Valitsus väidab, et need tulemused on võltsitud.

Valimisjärgsetel meeleavaldustel hukkus inimõigusorganisatsioonide andmetel vähemalt 24 inimest ja Maduro sõnul on vahistatud veel 2200 inimest.