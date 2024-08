Austraalia kirdeosas kukkus helikopter hotelli katusele

Ametniku sõnul sai vähemalt kaks inimest vigastada ja neile anti sündmuskohal arstiabi, mille järel toimetati mõlemad haiglasse. Kannatanute seisund on viimastel andmetel stabiilne.

«Nad lendasid just sellesse hoonesse,» ütles naishääl sotsiaalmeedias jagatud videos, mis jäädvustas osa juhtunust.

«Oli teateid, et see kõlas nagu pomm ning tuld ja suitsu nähes ei olnud paljud hotellielanikud kindlad, mis on juhtunud,» kirjeldas Queenslandi kiirabitöötaja Caitlin Denning.