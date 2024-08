Ilmatark rahustab: tormituuled ei tähenda veel suve lõppu

«Mina küll ei ütle, et suvi läbi on!» ütleb Metsavanana tuntud ilmatark Arvo Saidla. «Inimestel on haugi mälu. Kui ilm teeb nädal-kaks hapumat nägu, ei tähenda see veel, et sügis on nüüd käes.» Saidla sõnul suudab augustikuu veel üllatada.