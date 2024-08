Politsei: tabatud roolijoodikutest üle kolmandiku oli kriminaalses joobes

«Sellel aastal on Eestis liiklusest kõrvaldatud 3864 sobimatus seisundis roolikeerajat. Neist 35% on juhid, kelle joove oli nii suur (üle 1,5 promilli), et on alustatud kriminaalmenetlust ja otsuse karistuse osas peab tegema kohus,» märgitakse postituses.