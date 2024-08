Veoauto juhi sõnul kaotas ta vihmast tingitud teeolude tõttu sõiduki üle kontrolli ja libises kraavi. Õnnetuspaigas on kiirusepiirang 50 km/h.

Päästeamet lisas, et tegemist oli viljaveo autoga, kus oli sees 28 tonni vilja. Võimaliku kütuselekke vältimiseks pandi maha poomid ja autost pumbati välja 300 liitrit kütust.

Kell 20.45 on liiklus on avatud, kuid Jüri ringil on üks sõidurada jätkuvalt suletud.