Võrust saab «Eesti NSV ajutine pealinn» – sovetiseerimise algus

Sümboolselt ja propagandistlikult oli oluline, et sovetlikud institutsioonid seaks end viivitamatult sisse «vabastatud» territooriumil.

Olulisemana viitab eelnev, et eelnimetatud institutsioonid juba tegutsesid, otsused olid varem ette valmistatud ning Moskvas kooskõlastatud. Samuti olid aegsasti kokku kogutud üle terve NSV Liidu tagala laiali olevad keskkomitee ja ülemnõukogu liikmed/saadikud, see tähendab need, kes olid ellu jäänud. Kas ka kvoorum otsuste langetamiseks koos oli, polnud oluline.