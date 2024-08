Seaduseelnõud suunavad veel rohkem metsa raiehuviliste rüppe

Kliimaminister Yoko Alender (RE) rõhutas eelnõude tutvustamisüritusel, et nii puidu kui ka üldse loodusvarade kasutamise mahtude osas on vaja anda ettevõtjatele pikaajaline kindlus ehk investeerimiskindlus.

«Liigume selles suunas, et meil oleks ühtlane [puidu]kasutus,» sõnas minister ja viitas, et metsade puidutagavara ei tohiks raiudes väheneda. «Kui kaitseme looduskaitsealadel metsa, annab see kindluse, et tagavara ei vähene.»